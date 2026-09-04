Girne'deki Gemi Faciası Kurbanı İsmail Kurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Girne açıklarında seyreden geminin batması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren İsmail Kurt, Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemide hayatını kaybeden ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt için Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, bürokratlar, Kurt'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde bazı aile yakınları fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Girne açıklarında batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

Üstel, batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA