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KKTC'de İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümünde şehitler anıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümünde düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümünde düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde, 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ile başlayan töreninde, saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 67 yıl önce bu topraklarda, ayrı bir halk olarak yaşayabilmesi için İngiliz sömürge idaresine karşı mücadele verdiğini söyleyerek, şehit düşenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Tatar, İngiliz sömürge idaresi sonrası Kıbrıs Türk halkının Ada'yı Yunanistan'a bağlamak için kurulan terör örgütü EOKA çetelerine karşı direniş gösterdiğini vurgulayarak, o yıllardaki sürecin Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kurulmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Kıbrıs'ta en az Rumlar kadar egemen olan bir Türk halkı bulunduğuna dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Madem federal temelli bir anlaşmaya hiçbir zaman razı olmadılar, eşitliğimizi kabul etmediler, biz de ana vatan Türkiye'nin tam desteğiyle artık yeni bir yola girdik ve yeni bir siyaset ortaya koyduk. Bundan sonra bir anlaşma ancak 2 devletin işbirliği şeklinde olabilir. Bizim siyasetimizin arkasında ana vatan Türkiye vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu siyaseti bütün dünyaya duyurmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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