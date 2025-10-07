KKTC'de Gazze ile Dayanışma Konvoyu Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, İsrail saldırılarını protesto etmek için Gazze ile dayanışma konvoyu düzenlendi.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi tarafından yapılan etkinlik, Hala Sultan Camisi önünde başladı.

Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıyan onlarca araçlık Gazze ile dayanışma konvoyunun turu, Lefkoşa şehir merkezinin gezilmesinin ardından Ledra Palace Sınır Kapısı'nda son buldu.

Burada bir basın açıklaması yapan Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Basın Sözcüsü Mücahit Avcı, konvoyu düzenlemelerindeki amacın, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek olduğunu söyledi.

Avcı, Filistin'de 1948'den beri süren işgal ve haksızlığın sona ermesi için hazırladıkları dilekçeyi Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna vereceklerini ifade ederek, İsrail'in Gazze'deki insanlara yönelik katliamlarının son bulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Keleş de İsrail'in Gazze'de 2 yıldan beri kadın, çocuk demeden binlerce sivili katlettiğine dikkati çekerek, dünyanın bu katliamlara artık "dur" demesi gerektiğini dile getirdi.

Keleş, insanlığın umudu ve vicdanını yansıtan Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısını protesto ettiklerini belirterek, Gazze'de zulme uğrayan insanların sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi üyeleri ile konvoya katılan vatandaşlardan oluşan heyet, basın açıklamasının ardından İsrail'in saldırıları ve işgalinin son bulması, haksızlıkların ortadan kaldırılması için hazırladıkları dilekçeyi BM'nin Kıbrıs'taki temsilciliğine teslim etti.