KKTC'de eski Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile 3 yardımcısı, darp iddiası ile tutuklandı

KKTC'de Çatalköy ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ile üç yardımcısı, yerel seçimlerde kendisini desteklemediği için yeni belediye başkanı Ceyhun Kırok'un şoförünü darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. Şoförün Hulusioğlu'nun evine götürülerek, "Seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" şeklinde tehdit edildiği öne sürüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'ye bağlı Çatalköy'de eski Belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ve üç yardımcısı, yerel seçimlerde kendisine destek vermediği için şimdiki belediye başkanı Ceyhun Kırok'un şoförü Emrah Beyazlı'yı kaçırıp darp ettiği suçlaması ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜP GÖMERİZ"

Hulusioğlu'nun yardımcıları Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı ile şoför Beyazlı'yı zorla alıkoyarak Beşparmak Dağı'na götürüp darp ettiği, ardından Hulusioğlu'nun Arapköy'de bulunan taş evine götürdüğü ve orada Beyazlı'ya "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Hulusioğlu ve yardımcılarının daha sonra Beyazlı'yı plakası bilinmeyen gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğü öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis, Hulusioğlu ve yardımcılarını gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlıların hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilirken olayla ilgili diğer iddiaların aydınlatılması için mahkeme tarafından polise iki gün süre talimat verildiği, Hulusioğlu ve diğer 3 yardımcısı hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli kasten yaralama, ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi.

SEÇİMLERİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan zanlıların gözaltında olduğu 24 saatlik zaman diliminde polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Beyazlı'nın evinin önünden kaçırıldığına dair iddianın doğru olmadığı ve yanlış ifade veren 2 kişi hakkında da işlem başlatıldığı açıklandı. KKTC'de 24 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Başkanlığı koltuğunu kaybetmiş, yerine Ceyhun Kırok seçilmişti.