KKTC'de düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı sona erdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Türk Orta Asya devletlerinin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan bir takım tezviratlarla Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler peyda olmuştur. Aslında o haberlere en güzel cevap Kuzey Kıbrıs'ta bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdır." dedi.

KKTC'nin Girne kentinde bir otelde düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı sona erdi.

Toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı'na ev sahipliği yapan KKTC'li yetkililere ve halkına teşekkür etti.

Bir önceki toplantının Macaristan'da yapıldığını anımsatan Yıldırım, toplantının "kardeşlik hukuku, karşılıklı saygı ve ortak aklın bir tezahürü" olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Yakın geçmişte yaşanan bazı gelişmelerin Türk kamuoyunda farklı yorumlanması söz konusu olmuştur. Türk Orta Asya devletlerinin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan bir takım tezviratlarla Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler peyda olmuştur. Aslında o haberlere en güzel cevap Kuzey Kıbrıs'ta bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdır." dedi.

TDT'nin KKTC ile herhangi bir olumsuz tutumu olmadığını söyleyen Yıldırım, TDT'nin, gözlemci üyesi olarak KKTC ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Yıldırım, "Biz bugün düne göre daha güçlüyüz teşkilat olarak." diyerek, 20 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir gayri resmi liderler zirvesinin yapılacağını ve burada bütün güncel bölgesel ve küresel konuların ele alınacağını duyurdu.

TDT Aksakallar Konseyi'nden Ortak Alfabe ve Ortak Tarih Çalışması projesi

Konsey'in, TDT Genel Sekreterliği ve Türk Akademisi ile ortak yürüttüğü iki proje olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi Ortak Alfabe projesidir. Bu proje geçen yıl tamamlandı ve Bişkek Zirvesi'nde liderlere sunuldu bunun raporu. Bundan sonraki süreç her üye ülkenin kendi inisiyatifine, yetkisine ve siyasi kararına göre yürüyecek. 34 harften oluşan bu alfabeyle dilde, fikirde ve işte birlik ilkesine adım adım yaklaşmış oluyoruz."

Yıldırım, Bişkek Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda başlatılan bir proje olan Ortak Tarih Çalışmasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Ortak Tarih Çalışması'nın ilk toplantısı Ankara'da Türk Dil Tarih Yüksek Kurulu'nda gerçekleştirildi. Burada çalışma esasları, ilkeler belirlendi, istişareler yapıldı. Bundan sonraki adımlar buna göre atılacak. Bu çalışma, bugünden yarına tamamlanacak bir şey değil. Türk tarihinin bilinen kısmı var. Hala üzerinde araştırılan kısmı var. Bütün veçheleriyle, bütün yönleriyle işin erbapları tarafından, uzmanları tarafından ele alınacak ve bir Türk tarihi böylece ortaya çıkarılmış olacaktır."

"Birliğimizi, beraberliğimizi uyguladık"

Zirvede oldukça faydalı görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Yıldırım, zirvenin KKTC'de düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile aynı zamanda olduğunu söyledi.

Yıldırım, Türk dünyasının aksakallarının da etkinliğe davet edildiğini hatırlatarak "Orada gittik, açılışta hazır bulunduk ve orada da mesajımızı verdik. Güçlü bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi vurguladık." dedi.

TÜRKSAT yetkililerinin, düşük irtifalı iletişim uyduları (RASAT uyduları) konusunda heyete sunum yaptığını aktaran Yıldırım, bunların internet sağlayan; baz istasyonu gibi uydular olduğu bilgisini paylaştı.

Yıldırım, bu uydulardan Türk devletlerinin coğrafyasını öncelikle esas alan bir ortak projenin "çok verimli ve başarılı" olacağı konusunda kendilerine bilgi verildiğini belirtti.

Bunun önümüzdeki süreçte değerlendirileceğinin altını çizen Yıldırım, dijital çağda olunduğunu; yeni iş ve dijital alanlarının hayata gireceğini vurguladı.

Yıldırım, bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, Türk Akademisi'nin de "ortak alfabe ve ortak tarih" konusundaki gelişmeleri toplantıda anlattığını dile getirdi.

KKTC'nin, TDT'de gözlemci üye sıfatıyla kültür, eğitim, sanat ve teknolojik faaliyetlere daha fazla katılması konusunda üye devletlerce teşvik edilmesi arzusunu toplantıda ifade ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Ümit ederim ki bundan sonra bu yöndeki faaliyetlerde bir artış olabilecektir. Bizim Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak verdiğimiz bugünkü mesaj çok açık ve nettir. Türk Devletleri Teşkilatı, ortak aklın, güvenin ve istikrarın dayanışmanın daha da tahkim edilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, teşkilat iç ticaretinin artırılması konusunun öncelikli mesele olduğu mesajını vererek, bunun için ortak hukuk sistemi, ortak gümrük kapılarındaki uygulamalar ve dijital sistemlerin işlemlerde daha yaygın kullanılmasının bu süreçleri daha da hızlandıracağını kaydetti.

Bu konularda değerlendirmelerin yapıldığına değinen Yıldırım, toplantıya katılan aksakallara ve ev sahibi KKTC yetkililerine teşekkürlerini sundu.

KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt da katılımcılara teşekkürlerini sunarak, üye ülkelerden, kendilerinin de temsilciliğinin yapılmasını diledi.