KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Sayım İşlemleri Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 777 sandıkta oy verme işlemlerinin saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini belirterek, şu anda bütün sandıklarda oy sayım işlemlerine başlandığı ve saat 19.00'a kadar da seçim yasağının devam ettiğini dile getirdi.

Özerdağ, 19.00'da gelen sandık sonuçları ve katılım oranlarını paylaşacağını ifade ederek, ilk verilecek oranların bütün ülkedeki katılım oranlarını gösterecek bir sonuç olmadığını söyledi.

2018'den bu yana oluşturulan yazılım programıyla seçimlerde güvenliği sağladıklarını kaydeden Özerdağ, herhangi bir sorun olmadığını, YSK'ya sandık sonuçlarının bildirilmesi akabinde 19.00'dan itibaren ilçe bazında bilgi vereceğini açıkladı.

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.