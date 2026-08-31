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KKTC'de gemi faciası: Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kaybolan 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları Türkiye'den gelen SAT timiyle sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, geminin alabora olması sonucu kaybolan 18 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

En büyük önceliklerinin kayıplara ulaşmak olduğunu vurgulayan Üstel, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den gelen SAT timinin de dahil olduğunu aktardı.

Üstel, geminin alabora olmasıyla ilgili hiçbir ihmalin üzerinin örtülmeyeceğini, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

Faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacağını ifade eden Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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