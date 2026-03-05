Haberler

KKTC'de Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Minareliköy Kampüsü'nün temeli törenle atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Minareliköy Kampüsü için temel atma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve diğer önemli yetkililer katıldı. Başbakan Ünal Üstel, üniversitelerin KKTC ekonomisine katkısını vurgulayarak, yükseköğretim merkezleri olma vizyonunu desteklediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Minareliköy Kampüsü için temel atma töreni yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş ve üniversite mütevelli heyeti, Türkiye ve KKTC'den bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin "yükseköğretim merkezi" olması vizyonunun, yıllar önce Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetleri döneminde ortaya konduğunu ve ilk yatırımların o dönemde atılan cesur adımlarla başladığını ifade ederek, gelinen noktada bu vizyonun ne kadar haklı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Üstel, yükseköğrenimin KKTC ekonomisine önemli katkıları olduğunu anlatarak üniversitelerin ülkesinin uluslararası görünürlüğünü artırdığına işaret etti.

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesinin genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede önemli bir akademik kapasite oluşturduğuna dikkati çeken Üstel, yeni kampüs yatırımının yükseköğretim alanındaki gücü daha da artıracağını belirtti.

Konuşmaların ardından Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Minareliköy Kampüsü'nün temeline, dualarla butona basılarak ilk harç döküldü.

