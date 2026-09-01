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KKTC'de Batık Gemi Yeri Tespit Edildi

KKTC'de Batık Gemi Yeri Tespit Edildi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet gemisinin enkazının 550 metre derinlikte tespit edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve TCG Alemdar'ın yarın bölgeye ulaşacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama çalışmalarını devamlı takip ettiklerini belirterek, şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Erhürman, deniz yüzeyindeki çalışmanın da hiç aralıksız devam ettiğini belirterek, hem deniz yüzeyinde hem de altında çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğünü aktardı.

Erhürman, çalışmaların çok teknik ve hassas şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekleyerek şunları kaydetti:

"Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum batık gemi olduğu değerlendiriliyor."

TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar da KKTC'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bölgedeki arama çalışmalarının akşam saatlerinde de sürdüğünü hatırlatarak, Türkiye'den bir arama kurtarma gemisinin bölgeye gelerek çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Erhürman, Türk Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın'ın ardından TCG Alemdar'ın da arama kurtarma çalışmaları için yarın KKTC'ye ulaşacağını ifade etti.

Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın, bölgede robotik taramalara bu sabah başlamıştı.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin batan enkazının, denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA
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