KKTC'de 51 yıl önce Haspolat bölgesinde şehit olan 15 Mehmetçik anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasında, 51 yıl önce Haspolat bölgesinde şehit olan 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi.

Tören, Haspolat bölgesinde bulunan Şehitler Anıtı önünde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği yetkilileri, muharip dernek temsilcileri ve köy halkının katılımıyla yapıldı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 51 yıl önce, 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başladığını söyledi.

Bayar, 14 Ağustos sabahı Mücahidin öncülüğünde Mehmetçik ile başlatılan taarruzda Haspolat (Miamilya) bölgesindeki savunma hattının kısa sürede aşılıp Gazimağusa yolunun açıldığını belirterek, "Bir tarafta Gazimağusa, bir tarafta Lefke olmak üzere İkinci Barış Harekatı gerçekleştirildi ve çok şükür bugünkü devletimizin sınırları ortaya çıkmış oldu ama savaşın değişmez sonucu şehitler verdik." ifadelerini kullandı.

Tören, Haspolat Şehitler Anıtı'na gül konulmasıyla sona erdi.

Haspolat şehitleri

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasında Gazimağusa yolunu açmak ve çevre emniyetini sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıslı Mücahitler, o zamanki adı "Miamilya" olan bölgedeki Rum Milli Muhafız Ordusu unsurlarına aralıksız taarruz gerçekleştirdi.

Mehmetçiğin taarruzları karşısında bölge, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan temizlenirken 15 Mehmetçik şehit oldu.

Taarruza katılıp şehit olan erlerden Kayserili er Mahmut Haspolat'ın adı, daha sonra bölgeye verildi.

Lefkoşa'ya bağlı Haspolat bölgesinde 1974'te şehit olan 15 Mehmetçiğin anısına yapılan "Şehitler Anıtı", 3 Haziran 2011'de açıldı.