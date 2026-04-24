KKTC'de 3. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Akıl ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen turnuvaya, 35 okuldan 160 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı.

Katılım sağlayan öğrenciler, 3. KKTC Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda farklı kategorilerdeki oyunlarda yeteneklerini sergiledi.

"Küre, abluka, pentago, kulami, mangala" gibi farklı oyun kategorilerindeki müsabakalara katılan öğrenciler, turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür akıl ve zeka oyunlarıyla beynin tembelleşmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Atılmış olan bu adımla, bu etkinliğe öğrencilerini getiren tüm okullara, tüm öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başçeri, söz konusu turnuvanın gelişmesi ve daha fazla ilgi görmesi yönündeki dileklerini iletti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.