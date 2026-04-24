Haberler

KKTC'de 3. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Akıl ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen turnuvaya, 35 okuldan 160 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı.

Katılım sağlayan öğrenciler, 3. KKTC Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda farklı kategorilerdeki oyunlarda yeteneklerini sergiledi.

"Küre, abluka, pentago, kulami, mangala" gibi farklı oyun kategorilerindeki müsabakalara katılan öğrenciler, turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür akıl ve zeka oyunlarıyla beynin tembelleşmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Atılmış olan bu adımla, bu etkinliğe öğrencilerini getiren tüm okullara, tüm öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başçeri, söz konusu turnuvanın gelişmesi ve daha fazla ilgi görmesi yönündeki dileklerini iletti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın

ABD ve İran yeniden masaya oturuyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kapıyı açıp, tek cümle ettikten sonra tetiğe basmış
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
ABD'de Pentagon yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 23 kişi yaralandı

ABD'de Pentagon yakınlarında alarm! Çok sayıda yaralı var