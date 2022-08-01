KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 46'ncı, Türk Mukavemet Teşkilatının 64'üncü ve Kıbrıs'ın fethinin 451'inci yılı olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği temsilcileri, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu.

Daha sonra anıt özel defterini imzalayan Tümgeneral Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, Ada'yı fetheden şanlı ordunun torunları Kıbrıs Türkü'nün varlığını koruyan Türk Mukavemet Teşkilatını kuranların evlatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bekasının teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak huzurunuzdayız. Bugün Kıbrıs'ın egemenliğine girmesinin 451. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 64. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 46. kuruluş yıl dönümünde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın gurur ve mutluluğunu taşıyoruz.

Son olarak garantörlük haklarını kullanan ana vatan, 1974 yılında Mehmetçik ile Ada'ya barış ve huzur ortamını getirmesiyle gasbedilen haklarına ve özgürlüğüne tekrar kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü, haklı davasının temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Ana vatan Türkiye ile çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan geleceğe yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında çelikten bir duvar, yıkılmaz bir kale olarak durmaya devam edeceğiz. Topraklarımıza göz dikenleri defetmekte, 'ölürsek şehit kalırsak gazi olmak' temel düsturumuz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken, tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyoruz."

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı da Kurmay Albay Ali Göçer yaptı.

Türk Şehitler Anıtı önünde de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.