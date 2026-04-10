KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den Türk dünyasına çağrı Açıklaması

"Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, "Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Azerbaycan Milli Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi dostluk grupları toplantısı için Bakü'de bulunan Öztürkler, üç ülke parlamentolarındaki 6 dostluk grubunun başkan ve üyeleriyle şehitlikleri ziyaret etti.

Öztürkler, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC yetkililerinin katıldığı toplantıların Kıbrıs Türk halkının temsiliyeti açısından önemli olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasıyla artık benzer toplantılara resmi şekilde katıldıklarını bildiren Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, ana vatan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın KKTC'ye desteklerinden takdirle bahsederek, "Bunu diğer Türk devletlerinden de bekliyoruz. İnşallah bu destek artarak devam eder. Aynı tarihi, aynı dili taşıyan ve aynı ecdadın torunları olarak daha fazla sahiplenme bekliyoruz." dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalardan endişe duymadıklarını dile getiren Öztürkler, "Çünkü Kıbrıs Türk halkının yanında Türkiye Cumhuriyeti var. Kıbrıs Türk halkının içi rahat. Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı gerekliliktir ve asla tartışma konusu değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj

Gözler barış masasına çevrilmişken dünyayı tedirgin eden mesaj

Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

Dünyanın kaderinin çizileceği yer! 2 gün tatil ilan edildi
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı