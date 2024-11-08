Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

Tatar, Canik Merkez Camisi'nde Kıbrıs gazisi Musa Sarı için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Aileye başsağlığı dileyen Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak cenazede bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Çünkü onlar 19, 20, 21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs'ın savunması, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması için Kıbrıs'a çıkarken, elbette hepimizin duaları onlarlaydı. Harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum." dedi.

Tatar, o günden bu yana gönül birliği içinde bulundukları gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarı'nın cenazesi, Derecek Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesini de ziyaret etti.

Cenaze törenine Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı

Amca Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak? 2025 KPSS ne zaman? ÖSYM YKS, KPSS, ALES, YDS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi! Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık? Ön çapraz bağ kopması ne zaman geçer, ne kadar sürede iyileşir? Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok? TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETİ! Türkiye Galler maçının biletleri satışa çıktı mı? Milli maç bilet satışı başladı mı, ne kadar? ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne? ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak? ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Icardi ve Simge Sağın sevgili mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.