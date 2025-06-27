KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Boris Johnson ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Boris Johnson ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra'da eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Johnson'a 'The Vision for Two States in Cyprus' adlı kitabı hediye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğü bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Londra'da temaslarda bulunan Tatar, eski İngiltere Başbakanı Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Tatar, görüşmenin ardından Boris Johnson'a, "The Vision for Two States in Cyprus" adlı kitabı hediye etti.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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