KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'ta

ZONGULDAK - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a geldi.

Zonguldak Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karayolu ile Zonguldak Valiliği'ne hareket etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören mangasını selamladı.

İl protokolünün de yer aldığı karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Tatar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun makamında ziyaret etti.