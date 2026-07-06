KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de temaslarda bulundu
KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de Anamur Kaymakamı, adliye, belediye ve ticaret odasını ziyaret etti, ardından Bozyazı Belediyesi'ne geçti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Tatar, kentteki programları kapsamında, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yla bir araya geldi.
Tatar, daha sonra Anamur Adliyesi, Anamur Belediyesi ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.
Son olarak Bozyazı Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Tatar'a ilçe protokolü de eşlik etti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat