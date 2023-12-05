KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Aytmatov'un Kabrini Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yaptığı ziyarette dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti. Tatar, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde dua etti ve çiçek bıraktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

Tatar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 25 kilometre mesafede Tanrı Dağı eteklerindeki Taş Döbö köyü yakınlarında Aytmatov'un kabrinin de yer aldığı Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

Kompleksteki Kırgızların Rus Çarlığı dönemindeki yönetime karşı isyanda hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıtı gezen Tatar, Stalin rejimince katledilen Kırgız aydınların ve Aytmatov'un kabrinde dua etti, çiçek bıraktı.

Tatar, Bişkek'teki temasları kapsamında, Türkiye'nin yatırımları olan Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni ve Bişkek Maarif Kompleksi'ni ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile birlikte Tatar'a, Kırgız göçebe kültürünün yaşatıldığı Supara Etno Kompleks'te Kırgız mutfağından ikramlar sunuldu, Kırgız müzik ve folkloru tanıtıldı.

Tatar'a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ve KKTC Cumhurbaşkanlığı temsilcileri de eşlik etti.