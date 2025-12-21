Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa'daki törene katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde düzenlenen törene katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkentteki anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Erhürman, imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve onurunu korumak için verdiği haklı mücadelenin en ağır bedelini ödeyerek bu topraklara adınızı yazdırdınız.

Biz, bu kadar mücadeleyi, bu kadar fedakarlığı, bu kadar şehidi, belirsizliğe mahkum bir gelecek için vermedik. Verilen bu büyük mücadele, güvenli ve eşit bir yaşamı hak etmektedir.

Sizlerin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla bugün ayakta duran bu halkın, çocuklarına umutlu ve huzurlu yarınlar bırakmak gibi ağır bir sorumluluğu vardır. Hem çocuklarımıza hem de bu mücadeleyi veren şehitlerimize ve gazilerimize, daha adil, daha güvenli ve daha insanca bir gelecek borcumuz vardır.

Amacımız, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmamasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor; sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum.

Ruhunuz şad olsun."

