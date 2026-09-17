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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasındaki görüşme ara bölgede başladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmesi ara bölgede başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmesi ara bölgede başladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından elde edilen bilgiye göre, Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde saat 11.00'de başladı.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı binasında açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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