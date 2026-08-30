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Girne'de Göçmen Gemisi Faciası: 8 Ölü, 18 Kayıp

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin arandığını açıkladı. Türkiye ve KKTC ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor; 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin, Girne açıklarında alabora olması sonucu battığını ve 514 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Gemiden 241 kişinin kurtarıldığını dile getiren Erhürman, "Gemideki 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiyi arıyoruz." dedi.

Cenazesine ulaşılan 8 kişiden 4'ünün kimliğinin belirlendiğini, 4'ünün kimlik tespit çalışmasının sürdüğünü aktaran Erhürman, kaybolanlarla ilgili arama çalışmalarının Türkiye'den gelen ilave kurtarma unsurlarıyla aralıksız devam ettiğini söyledi.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisinin, KKTC'den ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve Polis ekiplerinin katıldığını dile getirdi.

Erhürman'a açıklamasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel eşlik etti.

KKTC Bakanlar Kurulu, geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler ve kayıplar için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği de bugün yapılması planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunu iptal etti.

Kaynak: AA
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