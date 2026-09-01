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Erhürman: 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz, bütün çabamız onlara ulaşmak

Erhürman: 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz, bütün çabamız onlara ulaşmak
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin, "Bütün konsantrasyonumuz, bu derindeki batağa ulaşmak ve orada ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Bütün konsantrasyonumuz bu. İdari ve teknik çalışma da devam ediyor. Dolayısıyla 'soruşturma başlatıldı mı' sorusunun cevabı 'evet'tir. Rakamlar konusunda da bir şüphe yoktur. 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz. Bütün çabamız o 20 insanımıza ulaşmaktır" dedi.

(GİRNE) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin, "Bütün konsantrasyonumuz, bu derindeki batağa ulaşmak ve orada ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Bütün konsantrasyonumuz bu. İdari ve teknik çalışma da devam ediyor. Dolayısıyla 'soruşturma başlatıldı mı' sorusunun cevabı 'evet'tir. Rakamlar konusunda da bir şüphe yoktur. 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz. Bütün çabamız o 20 insanımıza ulaşmaktır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının 3. gününde Girne Turizm Limanı önünde bekleyen kayıp ailelerinin yanına geldi. Acılı aileleri dinleyen Erhürman, şu açıklamayı yaptı:

"Acıyı yüreğimde hissediyorum. Fakat şu anda bütün konsantrasyonumuz, bu derindeki batağa ulaşmak ve orada ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Bütün konsantrasyonumuz bu. İdari ve teknik çalışma da devam ediyor. Dolayısıyla 'soruşturma başlatıldı mı' sorusunun cevabı 'evet'tir. Rakamlar konusunda da bir şüphe yoktur. 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz. Bütün çabamız o 20 insanımıza ulaşmaktır. 8 insanımızı kaybettik. Hepsi teşhis edildi ve hepsinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Bu çok derin bir acıdır. Ne kadar hissetsek de yaşayan kadar hissedemeyiz. Hepimiz de bunu paylaşıyoruz. Şimdi gideceğiz, dönüşte tekrar bilgi vereceğiz size. Belli aralıklarla sürekli bilgi vereceğiz. Biliyoruz ki çok yavaş olacak bir çalışmadır, onu size şimdiden söylüyorum. Çünkü o robotik yetenekleri olan aleti denizin altına o derinliği indirmek için çok dikkatli indirmek gerekiyor. Onu şimdiden söylemiş olayım ki zamansal olarak beklentinizi netleştirin. Çok hızlı olmayacak. Burada da her türlü hazırlık yapıldı. İnşallah bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ama bilin ki yarın da bir gemi geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak vazgeçeceğiz anlamına gelmiyor bu.

İlk günden beri size birinci geminin 1 Eylül tarihinde burada olacağını ve 12.00 itibarıyla çalışmalara başlanmasının beklendiğini söylemiştim. Beklediğimizden de erken gelip görev başına geçti gemi. Dolayısıyla bir aksama zamansal olarak yok ama sizin yaşadığınız acı taşınabilir bir acı olmadığı için her dakika sizin için çok önemli."

Aileler, ihmal iddialarını dile getirerek, "Ulaştırma Bakanı'nı buraya gönderin. Sizden ricamız odur. Başka bir şey yok. Gelsin bir görüşelim. Eğer ihmal varsa açıklasın. O koltukta oturacağına kalksın bir yarım saatlik yol gelsin buraya" diye tepkilerini gösterdi.

Kaynak: ANKA
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