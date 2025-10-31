KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Avrupa Parlamentosu'na Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kendi binasına, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden Rumlar için anıt yapma kararına, " Türkiye'nin meşru müdahalesini 'işgal' olarak tanımlamak, yalnızca Rum tarafının söylemini esas almaktır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman AP Başkanı Roberta Metsola'ya gönderdiği mektupta, kararın tek taraflı, siyasi ve Kıbrıs'ın tarihsel gerçeklerinden kopuk olduğunu vurguladı.

Mektubunda AP'nin, Fransa'nın Strazburg kentindeki binasına "1974'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum kurbanlar anıtı" yapma kararına tepki gösteren Erhürman, Kıbrıs'ta kayıp şahıslar konusunun 1963 yılında başladığını hatırlattı.

Erhürman, kararda sadece Kıbrıslı Rum kayıpların anılmasının, Kıbrıslı Türk kayıplarının yok sayılması anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Eğer ortada samimi bir niyet olsaydı, 1963–1974 dönemindeki Kıbrıslı Türklere yönelik insanlık dışı eylemler ve kayıplar da anılırdı." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin kendi binasına anıt yapma kararında Kıbrıs Barış Harekatı'nın "işgal" olarak nitelendirilmesine de karşı çıkan Erhüman, Türkiye'nin 1974'teki müdahalesinin 1960 Garanti Antlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Erhürman mektubunda, Türkiye'nin, 1974'te Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhak edilmesini engellemek için harekete geçtiğini aktararak, "Türkiye'nin meşru müdahalesini 'işgal' olarak tanımlamak, yalnızca Rum tarafının söylemini esas almaktır." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AP Başkanı Roberta Metsola'ya gönderdiği mektupta söz konusu anıtı yapma kararının geri çekilmesini isteyerek, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs'ta adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm için iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.