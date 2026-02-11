Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşme olumlu havada gerçekleşti.

Görüşmede, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erhürman, görüşmede çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojiyi ve güven artırıcı konulara ilişkin kaydedilen son gelişmeleri Guterres'e aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayriyasal izolasyonların daha fazla gecikmeksizin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Erhürman'ın temaslarının ardından yarın KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldızın yanına gidiyor
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldızın yanına gidiyor
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı