KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Mendeli, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mendeli, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Mendeli, 2026'nın ilk gününde soğuk havaya rağmen farkındalık olması için birçok kişinin Gazze için toplandığını, kendisinin de burada bulunduğunu ifade etti.

Mendeli, Gazze'de yaşananları kabul edilemez bulduğunu belirterek bu nedenle bu fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen" fotoğrafına oy veren Mendeli, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında milli oyuncu Alperen Şengün'ün yaptığı mücadelenin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının yaşamış olduğu insanlık dışı ambargolar ve Kıbrıs sorunu" ile benzerlik gösterdiğini belirtti.

Zalihe Mendeli, "O da bir nevi yarış gibidir ve Kıbrıs Türk halkı da inşallah bir gün Alperen gibi smaç yapıp da Kıbrıs sorununa çözüm bulur diye düşünüyorum. Uluslararası camianın yapmış olduğu bu insanlık dışı izolasyonlara bir an önce son vermesi son derece önemlidir. Alperen'in de bu smaçını ona benzettiğim için buna oy veriyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafını seçen Mendeli, son dönemde orman yangınlarının arttığını ve bu yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlar ve itfaiyecilerin olduğunu belirterek, "Ben bu fotoğrafı çeken muhabirimize çok teşekkür etmek isterim. Kolay değil zor şartlarda bu kadar güzel bir kareyi yakalamak. Hem buradaki itfaiyecimizin yaptığı emeği ortaya çıkardığı hem de zor şartlarda muhabirlerimizin aslında gerçekten büyük emek sarf ederek bizlere yaşananları bir şekilde gösterdikleri için 'Ateş kasırgasına' oy veriyorum." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Mendeli, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

İstanbul'un Galata Kulesi olmadan bir anlamı olmayacağını ve dolunaysız da ruhsuz olacağını söyleyen Mendeli, bu nedenle bu fotoğrafı seçtiğini dile getirdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin çektiği "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Mendeli, bu kategoriye yer verdiği için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Zalihe Mendeli, Gazze'de özellikle en çok çocukların durumuna üzüldüğünü dile getirerek "(Çocuklar) Daha hayattan hiçbir şey anlamadan kendilerini bu soykırımın içinde buldular. Aslında yıllar önce biz de Kıbrıs Türk halkı olarak benzer şeyler yaşadık. Onun için acılarını yürekten paylaşıyorum. Bunlar kabul edilemez. İnsan haklarından bahsedenlerin sadece seyirci kaldıkları bir durum bu aslında." diye konuştu.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafına oy veren Başkonsolos, bazen beklenmedik zamanlarda, beklenmedik tesadüflerle karşı karşıya kalınabileceğini belirterek bu fotoğrafı beğendiğini söyledi.

Mendeli, "Anadolu Ajansının çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Muhabirlerini çok başarılı buluyorum. Bugün bu oylamaya katılmaktan dolayı da onur duydum." dedi.

Üçüncü kez Yılın Kareleri oylamasına katıldığını kaydeden Mendeli, "Her yıl heyecanla bekliyorum açıkçası. Bir sonraki yıl acaba nasıl kareler olacak? Ben tüm muhabirlerimizi tebrik etmek istiyorum. Çok zor şartlarda, bazen ölümle burun buruna geldikleri zamanlar oluyor." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte çok zorlandığını belirterek "Keşke imkanım olsa hepsine oy vermek isterdim. Bu yıl bir başka güzeldi. Tabii ki dört kategorinin dışında Gazze'yle ilgili kategori açılması, yakın çevremizde yaşananlara dikkati çekmek çok önemliydi. Bu bağlamda da ben Anadolu Ajansına bu güzel fikrinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.