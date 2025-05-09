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KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Pakistan'a Destek Açıklaması

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Pakistan'a Destek Açıklaması
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarına karşı tam destek verdiklerini belirterek, bu durumun Asya'daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Hindistan'ın saldırıları karşısında Pakistan'a tam destek verdiklerini belirterek, " Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, yalnızca kardeş Pakistan'ı değil Asya'daki barış ve istikrarı da hedef alıyor." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, Hindistan ve Pakistan arasında devam eden gerginliğe dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Üstel, açıklamasında, KKTC olarak Pakistan'ın toprak bütünlüğüne, güvenlik ve adalet arayışına desteklerinin tam olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, yalnızca kardeş Pakistan'ı değil Asya'daki barış ve istikrarı da hedef alıyor. Bölgede barışın hakim olması için tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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