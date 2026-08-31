KKTC'de Gemi Kazası: Hataylı İki Kardeş Kayıp

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olan gemideki yolculardan Hataylı Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerden haber alınamadı. Aileleri arama kurtarma çalışmalarını endişe içerisinde takip ediyor.

Olay, KKTC'nin Girne şehri açıklarında meydana geldi. Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisi, sahilden yaklaşık 7 kilometre açıkta henüz belirlenemeyen nedenle alabora olarak battı. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Gemi kazası ile ilgili sanal medyadan açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 yolcu için arama-kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

HATAYLI İKİ KARDEŞ DE KAYIPLAR ARASINDA

Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılamayan 19 kişi arasında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Demir ile kardeşi Mustafa Demir'in de olduğu öğrenildi. Çalışmak için gittikleri Kıbrıs'tan memleketlerine izinli olarak dönmek üzere gemiye bindikleri belirtilen 2 kardeşten henüz bir haber alınamadı. Demir ailesi, Reyhanlı'daki evlerinde umutlu ve endişeli bekleyişini sürdürüyor.

'3 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA GİTMİŞLERDİ, İZNE GELİRKEN BU OLAY YAŞANDI'

Kayıp kardeşlerin amcasının oğlu Ahmet Demir, olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Olayı saat 14.00 sıralarında duyduk. Sadece geminin battığını öğrendik, daha sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadık. Yetkililerden ricamız bize net bir bilgi vermeleri. Annesi ve babası perişan halde, çok üzgünler. İkisi de 3 ay önce çalışmak için Kıbrıs'a gitmişlerdi. Memlekete izine gelirken bu talihsiz olay meydana geldi."

Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı