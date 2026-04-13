Kastamonu'da geçen yıl trafik kazasında ölen 15 yaşındaki kızın ailesi basın açıklaması yaptı

Kastamonu'da, 15 yaşındaki kızları Yağmur'u trafik kazasında kaybeden aile, basın açıklaması yaparak kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Aile, kazanın ardından adalet arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde ailenin çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda vatandaş, kazanın gerçekleştiği Ankara Caddesi ile eski Ankara yolu kesişim noktasına kadar yürüdü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, kazanın nasıl meydana geldiğini canlandırdı.

Baba Alp Pehlivanlı ise yaptığı basın açıklamasında, kızının dikkatsiz ve hızlı bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Raporlarda kızının kusurlu bulunduğunu anlatan Pehlivanlı, "Bizler adalet istiyoruz. Henüz dava açamadık. Bugün 235 gün oldu. Biz bir keşif istiyoruz. Bu vakanın olduğundan beri burada bir keşif yapılmadı. Kroki yanlış olduğu için ölçümlerde yanlış." dedi.

Anne Esin Terzi Pehlivanlı da defalarca görüntüleri izlediğini ve kaza yerinde ölçümler yaptığını söyledi.

Ailenin avukatları ise dosyada teknik eksiklikler bulunduğunu ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini ve keşif talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos 2025 de yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya, N.V. idaresindeki otomobil çarpmış, Pehlivanlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan N.V. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
