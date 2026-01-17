Haberler

Samsun'un Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası, kar yağışının ardından vatandaşa kış eğlencesi sundu. Kızakla kayarak eğlenen vatandaşlar, kendi yaptıkları kızaklarla doğanın tadını çıkardı ve yaylanın turizme kazandırılmasını istediklerini belirttiler.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini kızakla kayarak çıkardı.

İlçede yaklaşık 1000 rakımlı Kızlan Yaylası, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

Kar yağışının ardından yaylaya çıkan vatandaşlar, kayarak, fotoğraf çekerek ve doğayla iç içe vakit geçirerek kışın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla yaylada oluşturdukları pistte kızakla kayan Süleyman Aksoy, AA muhabirine, kızakları da kendilerinin yaptığını belirterek, "Burada İstanbul'dan, Bursa'dan bütün çocukluk arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Dün akşamdan beri kendi çabalarımızla kaymaya uygun yer yaptık, kendi kızaklarımızı hazırladık. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. İnşallah burası daha meşhur olur ve herkes gelip faydalanır." dedi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
