Eczacılık fakültesini bitirdi, cübbe ve kepini babasına giydirdi

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren Elmas Sılanur Yılmaz, kepini ve cübbesini kendisini yetiştiren babasına giydirdi. Yılmaz, "Babam mutlu olsun, böbürlensin 'Kızım eczacı' desin diye bu yüzden çalıştım" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nde 2025-2026 Yunus Emre Akademik Yılı'nda mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen törende fakültelerini birincilikle bitiren mezunlar, öğrenci arkadaşları adına konuşma yaptı. Bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler belge ve hediyelerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve fakülte dekanlarından aldı. Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, ev sahipliği yapan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, rektör yardımcıları, öğretim kurulu üyeleri, senato üyeleri ve mezun öğrencilerin yakınları katıldı. Anadolu Üniversitesi'nin öğrencilerine güçlü bir diploma kazandırdığının altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi'ne her biriniz farklı hayallerle geldiniz. Farklı şehirlerden, farklı hayat hikayelerinden kopup geldiniz. Kampüsümüzün yollarında kendinizi yeniden keşfettiğiniz güzel günleriniz oldu. Yeni dostluklar kurdunuz. Büyük fikirler büyüttünüz. Bugün buradan diplomanızı alarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Alacağınız diplomalar büyük bir gayretin meyvesidir. Diplomalarınız, yeni ve parlak bir yolculuğun ilk adımıdır. Mezuniyet, önünüzde açılan yepyeni bir kapıdır. O kapıdan geçerken heybenizde iki büyük hazine var. Biri buradaki bilgileriniz, diğeri ise asil karakterinizdir. Hayat yolunda bazen zor kararlar vereceksiniz. Bazen büyük bir sabır göstereceksiniz. Bazen cesaretle öne atılacaksınız. Tüm bu anlarda üniversitenizi hatırlayın. Aklınızın rehberliğine güvenin. Vicdanınızın sesini daima dinleyin. İnsana saygıyı ve sevgiyi her şeyin üstünde tutun" dedi.

KEP VE CÜBBESİNİ BABASINA GİYDİRDİ

Mezuniyet töreninde, Trabzonlu eczacılık fakültesi öğrencisi Elmas Sılanur Yılmaz da yer aldı. Törende giydiği kep ile cübbesini çıkarıp, babasına giydiren Yılmaz, "Eczacılık fakültesini okudum ve bitirdim. 5 sene boyunca bayağı çile çektim ama mutluyum. Ailem her zaman yanımdaydı, onları mutlu edebilmek için çok çalıştım ve bugün buradayız. Çok mutluyum, onların yüzü gülüyor bu yüzden ben de mutluyum. Bugüne kadar okumamda destek olan babam mutlu olsun, yüksek not alınca babam böbürlensin, 'Kızım eczacı' desin diye bu yüzden çalıştım. Kep ve cübbe giydirmeyi planlıyordum, hayalimdi. Fakültemin önünde yapacaktım ama yapamadım. 'Bari burada giydireyim' dedim. Annem, babam iyi ki var, her zaman yanımdalar" diye konuştu.

Kızının sürpriziyle mutlu olduğunu kaydeden Eşref Yılmaz (51), giydiği kep ve cübbe ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İlkokuldan itibaren kızının başarılarıyla sevindiğini ifade eden Yılmaz, "Kızım eczacılık fakültesinden mezun oldu. Duygularımı açıklayamıyorum, ne diyeceğimi bilmiyorum. Mutluyum, çok gururluyum. Kızımın başaracağını bekliyordum çünkü birinci sınıftan beri başarılıydı. İlkokuldan beri başarılıydı, puanı 90'ın altına düşmedi. Üniversite sona kadar, 5 yılın sonuna kadar hiç düşmedi. Cübbeyi giydirmesini beklemiyordum, mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı