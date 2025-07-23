20 yaşındaki genç kız tartıştığı annesini 11 yerinden bıçakladı

20 yaşındaki genç kız tartıştığı annesini 11 yerinden bıçakladı
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20 yaşındaki genç kız tartıştığı annesini 11 yerinden bıçakladı
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Samsun'da 20 yaşındaki genç kız, evde yaşadığı tartışma üzerine annesini 11 yerinden bıçakladı. Yaralı anne hastanede tedavi altına alınırken olayı önce inkar eden genç kız daha sonra itiraf etti. Anne ifadesinde kızının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi'nde yer alan bir evde dün vahşet yaşandı. K.M. isimli 20 yaşındaki genç kız ile annesi G.M. (61) arasında tartışma çıktı.

ANNESİNİ 11 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle K.M., annesi G.M.'yi 11 yerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

20 yaşındaki genç kız tartıştığı annesini 11 yerinden bıçakladı

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı. K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti.

20 yaşındaki genç kız tartıştığı annesini 11 yerinden bıçakladı

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.'nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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