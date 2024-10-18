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Kızıltepe Kaymakamı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kızıltepe Kaymakamı Şehit Ailesini Ziyaret Etti
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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, eşiyle birlikte şehit Selim Albayrak'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit ailesiyle sohbet eden Şahin, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca çocuklara hediyeler verildi. Ziyarette Kaymakam'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mikail Dağdelen de eşlik etti.

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin, şehit Selim Albayrak'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Şahin, şehit ailesiyle sohbet ederek, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Şahin, ziyaretinde çocuklara hediyeler verdi.

Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mikail Dağdelen de eşlik etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Abdullah Şahin Yerel Haberler Güncel

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