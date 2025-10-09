Haberler

Kızıltepe'de Yaya Geçidinde Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kızıltepe'de Yaya Geçidinde Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berivan Duman'ın (32) yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 Ekim akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Berivan Duman'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Duman'ın yolun kenarından yaya geçidine geldiği, karşıya geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
