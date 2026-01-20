Haberler

Mardin'de silahlı ve sopalı park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı; olay anı kamerada

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavganın görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park yeri meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö (30). yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ç.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Salih KESKİN/KIZILTEPE(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

