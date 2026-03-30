Haberler

Otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada ölen Furkan, toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu Furkan Can hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada ölen Furkan Can (26), defnedildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün Kızıltepe ilçesinin kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Furkan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23), ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Umut M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

NUSAYBİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Furkan Can'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesine getirildi. Nusaybin Seyyid Şükrü Akay Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Can'ın cenazesi, Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Tepki çeken paylaşım!
İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar