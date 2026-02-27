Haberler

Mardin'de İftar Saatinde Çıkan Yangında 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iftar saatinde çıkan iki ayrı yangında, müstakil evler kullanılamaz hale geldi. İlk yangın kırsal Kırkkuyu Mahallesi'nde, ikincisi ise Aysun Mahallesi'nde gerçekleşti. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iftar saatinde 2 ayrı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlk yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kırkkuyu Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İkinci yangın ise yine Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aysun Mahallesi'nde bulunan Enver Türk Aslan'a ait tek katlı evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın için ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
