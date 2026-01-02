Haberler

İlçe otogarını drift alanına çeviren 4 sürücünün ehliyetlerine el konuldu

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki otogarda kar nedeniyle kayganlaşan zeminde drift atan sürücüler, kaza yaptı. Ekiplerce yakalanan 4 sürücüye ceza kesilirken, belgelerine el konuldu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otogarda, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde drift atan sürücülerin otomobilleri çarpıştı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan 4 kişinin sürücü belgelerine el konuldu ve cezai işlem uygulandı.

Kızıltepe ilçesinde etkili olan kar yağışıyla ilçe otogarında bazı sürücüler otomobilleriyle drift attı. Bu sırada 2 otomobil çarpıştı. O anlar, toplanan kalabalık tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Araçlarda hasara neden olan kazaya rağmen izleyenler, 'Tekrar tekrar' diyerek bağırarak sürücüleri yeniden drift yapmaları konusunda yönlendirdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araç sürücüleri C.O., O.O., M.B. ve D.K.'ye '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' uyarınca idari para cezası uygulandı, sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüler hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma' suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
