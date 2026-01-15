Haberler

Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü

Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki Mehmet Çiçek ve oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek, hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren Mehmet Çiçek (80) ile oğlu Mahmut Çiçek (55), tedavi gördükleri hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiçek'in oğlu Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.

Haberler.com
500

