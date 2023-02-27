Kızıltepe'de aydınlatma direğine çarpan minibüsün şoförü öldü Güncel Haberler MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjü aşıp aydınlatma direğine çarpan minübüsün şoförü Mustafa Özer (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjü aşıp aydınlatma direğine çarpan minübüsün şoförü Mustafa Özer (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin kara yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasının karşısında meydana geldi. Kapalı kasa minibüs, şoförü Mustafa Özer'in kontrolünden çıkarak refüje çıktı, ardından da karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Özer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Özer Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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