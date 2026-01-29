Haberler

MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor

MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü, Kızıltepe'de atıksu ana hat döşeme çalışmalarına başladı. 12 kilometrelik hattın ardından, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlantı sağlayacak yeni bir kolektör hattı döşeniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Kızıltepe ilçesinde yürütülen atıksu ana hat döşeme çalışması atıksu hattı çalışması başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında altyapı yatırımlarını kış mevsimine rağmen sürdürüyor.

Altyapı hizmetlerinin sürekliliğini hedefleyen çalışmalar doğrultusunda, Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yeni imar alanlarının ihtiyaçlarına yönelik başlatılan 12 kilometrelik atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Projenin ikinci aşamasında, mahallede oluşan atık suların Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi altyapısına iletilmesini sağlayacak 1400 metre uzunluğunda, 800 milimetre çapındaki kolektör boru hattının döşeme çalışmaları başladı.

Yürütülen proje doğrultusunda kolektör hat döşeme çalışmalarının Stadyum Caddesi etabına başlanılacak.

Araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla 30 Ocak'tan itibaren çalışma boyunca trafik akışı kademeli olarak tek şeritten ve kontrollü şekilde verilecek.

Sürücülerin anayola ulaşım için Yoldere, Cezaevi Caddesi ile 1017, 1035, 1050 ve 1059'uncu sokak güzergahlarını kullanabilecek.

