Kızıltepe'de Anneler İçin Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Kızıltepe'de Anneler İçin Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 'Haydi anne sen de oku' temalı kitap okuma yarışması kapsamında annelere ödül verildi. Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte dereceye giren annelere ödülleri takdim edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınavda dereceye giren annelere ödül verildi.

Bahçelievler İlkokulu öncülüğünde 10 Mayıs'ta 12 okulda düzenlenen "Haydi anne sen de oku" kitap okuma yarışması kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Okulda düzenlenen törende öğrenciler, seslendirdikleri şiir ve şarkıların ardından annelerine çiçek verdi.

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin annelerinin sınava girdiğini söyledi.

Annelerin psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı "Geliştiren Anne-Baba" kitabını okuduğunu kaydeden Demir, annelerin sınavda bu kitaptan yer alan soruları çözdüğünü bildirdi.

Sınavda birinci olan Adile Kızılçınar, annelerin kitaptan ve sınavdan çok faydalandığını dile getirerek, "Birinci olduğum için mutluyum. Güzel bir sınavdı. Ödülden ziyade anneler için gerekli bir kitaptı. Bütün anne ve babalara tavsiye ederim." dedi.

İkinci İlknur Yavuz da yarışmayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, sınavda birinci olan Kızılçınar'a tam altın, ikinci Yavuz'a yemek takımı ve üçüncü Özlem Akkuş Öncü'ye kahve makinesi hediye etti.

Sınavların yapıldığı okulların müdürlerine de plaket verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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