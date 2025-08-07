Kızıltepe'de Aile İçi Silahlı Kavga: İki Ölü

Kızıltepe'de Aile İçi Silahlı Kavga: İki Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile içindeki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gülten Bakan ve kayınbiraderi Mehmet Bakan hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavgada Gülten Bakan (42) ve kayınbiraderi Mehmet Bakan (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gülten Bakan ile kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.