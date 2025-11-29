Haberler

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...
Güncelleme:
Mardin'de anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının başlarından vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, komşusunun ifadesi şok edici detaylar ortaya çıkardı. M.C., olay günü Mehmet Kaya'nın evine çay içmeye gittiğini belirterek, "Benim ona aldığım tabancayı çıkartıp karşı kanepenin önünde yerde oturan eşi Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti" dedi.

  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve kızı Samyeli Kaya başlarından silahla vurularak öldürüldü.
  • Komşu M.C., Mehmet Kaya'ya tabanca temin etti ve Mehmet Kaya'nın eşini ve kızını vurduktan sonra kendini vurduğunu ifade etti.
  • M.C. ve V.E. 'delil karartma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı, iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33)- Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişiden komşusu M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"YAKLAŞIK 10 YILDIR GÖRÜŞÜYORUZ"

Tutuklanan komşu M.C.'nin de savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.C., ifadesinde; şunları söyledi: "Mehmet benim komşum olur. Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz. Mehmet, benden kendisine tabanca bulmamı istedi. Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet'e verdim. Mehmet'in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum. Pazartesi, 24 Kasım'da Mehmet, gündüz saatlerinde beni çağırdı ve anten tamir edeceğimizi söyledi. Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun' dedi.

"KONUŞURSAN SENİ ÖLDÜRECEKLER"

Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de 'Mehmet abi ne yapıyorsun' dedim. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler' dedi. Sonrasında kendini vurdu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
