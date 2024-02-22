Kızılırmak'ta Tarih Söyleşileri Programı Düzenlendi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Oku! Anla! Yaşa! Projesi' kapsamında tarihçi yazar Şükrü Altın tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde seminer verildi. Seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kızılırmak'ta "tarih söyleşileri" programı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Oku! Anla! Yaşa! Projesi" alt başlıklarından "Yazar Buluşmaları" kapsamında tarihçi yazar Şükrü Altın, Atatürk Kültür Merkezi'nde seminer verdi.
Tarih söyleşileri üzerine gerçekleştirilen seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Çankırı TÜGVA İl Başkanı Batuhan Dinlemez'e teşekkür edildi.