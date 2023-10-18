Kızılırmak'ta muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
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Kızılırmak ilçesinde muhtarlara yönelik Destek AFAD gönüllüsü eğitimi gerçekleştirildi.
Kızılırmak ilçesinde muhtarlara yönelik Destek AFAD gönüllüsü eğitimi gerçekleştirildi.
"Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında Kızılırmak'taki muhtarlara AFAD yetkilileri tarafından Kaymakamlık bahçesinde eğitim verildi.
Eğitimde muhtarlara çadır kurma, arama kurtarma konularında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel