Haberler

Kızılırmak taştı; köy yolu ulaşıma kapandı

Kızılırmak taştı; köy yolu ulaşıma kapandı Haber Videosunu İzle
Kızılırmak taştı; köy yolu ulaşıma kapandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Kızılırmak Nehri taştı. Sarıkaya köyüne giden yol ulaşıma kapanırken, nehir kenarındaki araziler su altında kaldı. Yerel sakinler, son 13 yıldır böyle bir taşkın görmediklerini belirtti.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde karların erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle Kızılırmak Nehri taştı. İlçeye bağlı Sarıkaya köyünün yolu ulaşıma kapanırken, nehir kenarındaki araziler su altında kaldı.

Son yılların en yüksek yağış ortalaması görülen kentte, yüksek kesimlerdeki kar erimeye başladı. Karın erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur, birçok dere ve ırmağın debisini yükseltti. Derelerin birleşmesiyle oluşan Kızılırmak Nehri'nde de son dönemin en yüksek su seviyesine ulaşıldı. Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyünden geçen bölümde nehir taştı. Sular, köy yolunu ulaşıma kapatırken, nehir kenarındaki arazileri su altında kaldı. Bölgede yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olduğu belirtildi.

'13 YILDIR HİÇ BÖYLE TAŞMAMIŞTI'

Şarkışla'da yaşayan Alparslan Özmen, "50 yıldır Şarkışla'da ikamet ediyorum. 13 yıldır Kızılırmak hiç böyle taşmamıştı. İlk defa böyle taşkın oluyor. Bu halini görmeye geldim. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar dolu aktığını uzun zamandır hiç görmemiştim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar
Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi

Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazanan 90+1'de belli oldu

90+1'de kazandılar! Küme düşme hattı alev alev