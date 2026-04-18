Kızılırmak Deltası'ndaki kuş hareketliliği fotokapanlarla gözlem altına alındı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yürütülen "Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" kapsamında 17 hektarlık alanda keskin uçlu sazların temizlenmesinin ardından bölge, yerleştirilen fotokapanlarla göçmen kuşlar ve canlı hareketliliği bakımından gözlenmeye başlandı.

Fransız Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve farklı ülkelerde devam eden "Akdeniz Sulak Alanların Korunması ve Restorasyonu Projesi" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezince yürütülen "Kızılırmak Deltası Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" ile yaklaşık 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası'nda 17 hektarlık alan, keskin uçlu sazlardan temizlendi.

Kız kuşları başta olmak üzere, su kuşlarının üremesine uygun ortam sağlanması amacıyla sazların temizlenmesinin ardından bölgeye, göçmen kuşlar ve yaban hayvanlarının hareketliğinin gözlenmesi için fotokapanlar yerleştirildi.

Proje 2 yıl sürecek

Biyoçeşitlilik uzmanı Nizamettin Yavuz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 17 hektarın keskin uçlu sazlardan temizlenmesiyle alanda gözlem çalışması yapmaya başladıklarını söyledi.

Restorasyon öncesi ve sonrasını fotokapanlarla ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yavuz, "Alandaki tavşan, domuz, tilki gibi yabani hayvan sayısını ve alanı ne kadar kullandığını tespit etmek için fotokapanları yerleştirdik. Alanda 4 fotokapan bulunuyor. Gece gündüz yani 24 saat görüntü alıyoruz. Fotokapan görüntüleri sonucunda alandaki hareketliliği değerlendirmeye alacağız." dedi.

Yavuz, 17 hektarlık alanın temizlenmesiyle alanda hareketlilik yaşanmaya başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Fotokapanlarla kerkenez, karga, leş kargası, ibik, balıkçıl kuşları, turnalar, çeşitli ördekler görüntülendi. Onun dışında bazı memeli hayvanlar fotokapanlara yansıdı. Çakal, domuz, tavşan, kirpik, porsuk şu ana kadar sahada tespit ettiğimiz canlılar. Yaklaşık 2 yıl projemiz devam edecek. Proje boyunca burada izleme yapmayı sürdüreceğiz. Kızılırmak Deltası'nın bütün sahası için konuşmak doğru olmaz ama bu restorasyon sahası için kesin sonuçlar söyleyebileceğiz."