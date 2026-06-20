Kızılırmak Deltası'nın korunması için 'geleceğin çiftçileri'ne organik tarım eğitimi

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin tarımsal atıklarla kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla "geleceğin çiftçileri"ne organik tarım eğitimi veriliyor.

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu ile Bafra Genç İş Adamları Derneğinin desteğiyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan'ın koordinatörlüğünde "Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin tarımsal atıklarla kirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla ilkokul öğrencilerine organik tarımla ilgili hem pratik hem teorik eğitim veriliyor.

Prof. Dr. Ayan, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın bir dünya mirası olduğunu söyledi.

Deltanın tarımsal atıklarla kirlenmemesi için etrafındaki Üçpınar, Yeşilyazı ve Doğanca mahallelerinde ilkokullarda öğrenim gören geleceğin çiftçilerine organik tarım eğitimi verdiklerini belirten Ayan, "Amacımız, gelecek kuşaklara daha temiz toprak, temiz su kaynakları ve temiz bir çevre bırakmak. Bunun için yeni nesille yola çıkmak istedik. Üç köyümüzde ve ilkokullarda çocuk çiftçi kulüpleri kurduk. Çocuklarımıza burada toprağın ve tohumun gücünü, toprağın önemini anlatıyoruz." dedi.

Çocuklara evsel atıklardan kompost yapmayı da öğrettiklerini anlatan Ayan, şöyle devam etti:

"Ata tohumlarımızdan fide elde ettik. Bu fideleri geniş alanlara diktik. Komposttan elde ettiğimiz gübreleri kullandık. Okulların içinde oluşturduğumuz seraların sulamasını da yağmur suyunu hasat ederek yapıyoruz. Samsun'un ve dünyanın mirası olan bu doğal alanı tarımdan dönen kimyasallarla kirletmeden, çocukları temiz tarımın bekçisi yaparak ortamı ve kuş cennetini korumaya çalışıyoruz. Eminim bu çocuklar da edindikleri farkındalığı geleceğe taşıyacaklardır."

Ayan, proje kapsamında 3 okulda 60 öğrenciye 1 yıldır organik tarım eğitimi verdiklerini kaydetti.

Çocuklara "sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir çevre" duygusu aşılanıyor

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli Doç. Dr. Arife Şimşek ise projenin Birleşmiş Milletler tarafından küçük ölçekli Küresel Çevre Fonu kapsamında desteklendiğini dile getirdi.

Kızılırmak Deltası'nın çevresinde bulunan tarım arazilerinin korunmasına, çiftçiliğin daha ekolojik ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerine dikkati çeken Şimşek, "Proje kapsamında çocuk çiftçi ve genç çiftçi kulüpleri kurduk. Çevreyi ve tarım arazilerini daha iyi koruyabilmek için gençlere organik tarımı anlatıyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir çevre istiyoruz. Çocuklara da bunları aşılamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da çevre bilincinin oluşması, çocukların sorumluluk duygusunun gelişmesi ve daha temiz üretim için projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu daha büyük işlerin ilk tohumu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü günümüzde genç çiftçilerin sayısı giderek azalıyor. Artık orta yaş ve üzeri insanlar köylerinde tarımla uğraşıyor. Bunu gençlerin yeniden tarıma sevgisini, ilgisini kazandıracak bir proje olarak düşünüyorum." dedi.

Öğrenciler ise okuldaki serada organik tarım yapmayı öğrendiklerini ifade etti.