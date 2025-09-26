Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Manda Varlığı Önemini Koruyor

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, önemli bir manda varlığına da ev sahipliği yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın mandalar için hayati önem taşıyan bir habitat olduğunu söyledi.

Kızılırmak Deltası'nda 6 bin kayıtlı manda bulunduğunu, Samsun'un ise 22 bine yakın manda varlığıyla Türkiye'de birinci olduğunu belirten Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 21 bin 700 hektarının sulak olması sebebiyle burada mandalar çok büyük yaşam alanına sahip. Yaz sıcaklarında buradaki göllerde, sulak alanlarda rahat şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar." dedi.

Alanda 7 büyük göl olduğunu dile getiren Yılmaz, bu göllerin mandaların su ve soğuma ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı.

Mandaların yalnızca sütünden değil, etinden, derisinden, hatta boynuzuna kadar tüm organlarından faydalanılan bir hayvan türü olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Mandaların sütü, yoğurdu, kaymağı çok değerli. Burada yaşam alanları onlar için çok müsait, çok büyük bir habitat, çok büyük yaşam alanı onlar için burada sağlanmış durumda." diye konuştu.

Yılmaz, mandaların yılın yaklaşık 7 ayında dışarıda kendi başlarına yaşadığının altını çizerek, "Manda sahipleri yaz başında hayvanlarını serbest bırakıyor. Bölgeye sadece kontrol amaçlı gidiyorlar. Kış mevsiminde de sahipleri mandaları kapalı alanlarına götürüyor." diye konuştu.