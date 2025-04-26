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Kızılcahamam Dağ Lalesi Yeniden Açtı

Kızılcahamam Dağ Lalesi Yeniden Açtı
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Türkiye'nin endemik bitki türleri arasında yer alan ve yılda 15 gün gözlemlenen Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı'nda çiçek açtı. Bu nadide tür, doğaseverleri büyüleyen zarif görünümü ile dikkat çekiyor.

Türkiye'nin endemik bitki türleri listesinde yer alan ve yılda 15 gün görülen Kızılcahamam dağ lalesi çiçek açtı.

Türkiye'de sınırlı bölgelerde görülen, zarafetiyle doğaseverleri büyüleyen dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı'nda yeniden kendini gösterdi.

Genellikle nisan ortasından mayıs başına kadar kısa bir süre gözlemlenebilen bu nadide tür, yalnızca yüksek rakımlı, kayalık ve bozulmamış doğal alanlarda yetişiyor.

Kızılcahamam ve çevresi ise bu özel türün en karakteristik yaşam alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Kırmızıya çalan renkleri ve zarif yapısıyla dağ lalesi, hem bölgenin floristik zenginliğini ortaya çıkartıyor hem de korunması gereken doğal miraslar arasında yer alıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, baharın bu nadide simgesini yerinde görmek üzere Soğuksu Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Parkın yeşil örtüsü ve berrak havası eşliğinde yapılan yürüyüşte, açan dağ laleleri Acar tarafından da gözlemlendi.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
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